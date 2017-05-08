«В нашем дворе тает лед на хронической луже»: Владислав Сурков написал стихотворение о погоде

Журнал «Русский пионер» опубликовал стихотворение помощника президента России Владислава Суркова. Произведение «Без объявления весны» рассказывает о двух снеговиках, которые «не покорны весне» и «никуда не бегут и не лезут».

«кто оплачет их гибель? кто восславит их подвиг? кто сделает с ними selfie mortale?», — пишет Сурков.

Владислав Сурков регулярно публикуется в «Русском пионере». В 2009 году в качестве приложения к «Русскому пионеру» вышел роман «Околоноля» писателя Натана Дубовицкого, авторство которого приписывают Суркову. Со стихотворной формой Сурков работает не впервые: в 2003 году вышел альбом проекта «Полуострова» на стихи Суркова, песни на котором исполнил один из лидеров «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.