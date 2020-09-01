Как там дела у Вежливого кота? Ну того самого, который вечно улыбается! Мы выяснили: все у него прекрасно. Еще и статуэткой самого себя обзавелся

Внимание, кот!

Спасибо за внимание. Если что, это Олли, более известный как Вежливый кот. Прославился он еще в 2018 году — его фотографию с вежливым выражением мордочки выложили на форум 9gag.

Этот же снимок использовали в завирусившейся переписке с домовладельцем, у которого просили разрешения завести животное. Тот отнекивался, но, как увидел фотографию Олли, тут же согласился. Домовладелец отметил, что кот «очень вежлив на вид». Переписка оказалась фейком, но Олли все равно стал звездой и получил прозвище Вежливый кот.

У Олли появился свой инстаграм, куда хозяева выкладывают снимки любимого кота. На всех фото он, разумеется, вежливо улыбается. Олли, судя по инстаграму, больше всего на свете обожает морковку. У него есть несколько плюшевых морковок, с которыми он спит. И даже праздничный торт у него был в виде морковки.

А недавно Олли получил в подарок статуэтку самого себя. Да, теперь у Вежливого кота есть свой Вежливый кот.

И вообще, Олли своей вежливостью и кротостью вдохновляет художников и скульпторов по всему миру.

Деталь, которая может вас расстроить Олли действительно вежлив, но его фирменная улыбка — обычный фотошоп. Хозяева кота этого не скрывают, в инстаграме можно найти снимки настоящего Олли. «Мы с Олли тут затем, чтобы нести миру позитив. Благодарю всех за то, что продолжаете распространять любовь Олли, тем самым делая всех счастливее. Давайте и дальше распространять счастье. Счастье не нафотошопить», говорится в посте.