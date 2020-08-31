BadComedian оценил огурцы доктора Попова, а Стас «This is Хорошо» послушал ну очень плохую музыку Блогеры обозревают классические мемы к 10-летию шоу Макса +100500

BadComedian, Руслан Усачев, Ян Топлес, Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Стас Давыдов из «This is Хорошо» и другие популярные видеоблогеры выпустили обзоры классических мемов к 10-летию шоу Макса +100500.

Среди мемов — «Чувак, это рэпчик», «Кандибобер», «Очень плохая музыка», «Сила земли» от доктора Попова, «Вы кто такие, я вас не звал» и многое-многое другие. Обо всех этих роликах уже рассказывал в своем шоу сам Макс +100500.

При этом в юбилейном выпуске показывают не оригинальные версии мемов, а отреставрированные с помощью нейросетей автором ютьюб-канала Veskercon Live.

Внимание, мат! Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на Лукашенко с автоматом.

AdamThomasMoran