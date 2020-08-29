Государственное радио КНДР опубликовало на YouTube цифровой код для «агентов экспедиции № 719». Его посчитали посланием для шпионов

Ed Jones / AFP / Scanpix / LETA

Государственная радиостанция Северной Кореи опубликовала в своем ютьюб-канале видео с набором загадочных цифровых кодов. Как сообщают южнокорейские издания «Рёнхап» и «Чосон Ильбо», это могло быть послание для шпионов КНДР в Южной Корее.

Ролик под названием «0100011001-001» появился на канале 29 августа. В видео женщина-диктор зачитала текст, который она назвала «заданием по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719».

В видео продолжительностью 1 минута и 5 секунд диктор несколько раз повторила фразу «Номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479». Затем она добавила: «Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции. Это Пхеньян». На этом ролик завершился.

Видео с посланием посмотрели около 14 тысяч пользователей, после чего его удалили. Считается, что Пхеньян впервые использовал ютьюб для отправки закодированных сообщений. Начиная с 1980-х годов подобные сообщения передавали по радио, последние из них слышали 7 и 13 марта 2020 года. Новые цифровые коды в радиоэфире не передавали.

В описании ютьюб-канала радиостанции КНДР также можно найти таинственные коды — взгляните на скриншот. В последней строке по-корейски написано, что это «базовая задача по анализу для исследовательских бригад».