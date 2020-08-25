Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс». В центре сюжета — сестра Шерлока, Энола Холмс. Ее роль исполнила Милли Бобби Браун, Одиннадцать из «Очень странных дел».

Энола приезжает в Лондон в надежде отыскать свою исчезнувшую мать Евдорию (Хелена Бонем Картер). Кроме того, юной Холмс предстоит распутать заговор вокруг встреченного ею молодого лорда.

Netflix

В фильме появится сам Шерлок (Генри Кавилл), а также его старший брат Майкрофт (Сэм Клафлин из четвертой части «Пиратов Карибского моря»).

Режиссер — Гарри Брэдбир, работавший над сериалами «Дрянь» и «Убивая Еву». Сценарий написал британский драматург Джек Торн, известный по «Молокососам», «Отбросам» и пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

«Энола Холмс» выйдет на Netflix 23 сентября.