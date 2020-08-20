Вышел тизер четвертого сезона «Короны». Там появляются Маргарет Тэтчер и принцесса Диана (но всего на пару секунд!)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткий тизер четвертого сезона исторического сериала «Корона» о британской королевской семье. В видео появляется Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер. В тизере со спины показывают принцессу Диану в исполнении Эммы Коррин (сериал «Гранчестер»). Елизавету II, как и в третьем сезоне, играет лауреат премии «Оскар» Оливия Колман.

Четвертый сезон «Короны» выйдет на Netflix 15 ноября. Шестой сезон сериала станет заключительным.

Netflix Asia