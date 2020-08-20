Польские фермеры отказались продавать свою землю. Теперь они убирают поля среди новых многоэтажек

Комбайн, убирающий поле среди современных многоэтажек, — не самое обычное зрелище. Но жители польского города Люблин уже давно к этому привыкли. Дело в том, что часть местных фермеров в свое время отказалась продавать землю под строительство новых домов. А часть все-таки согласилась. Дома построили, а поля и работающие на них фермеры стали достопримечательностью Люблина.

Michał Mysłowski

Видео с комбайном, убирающим поле на улице Янтарова, в августе 2020 года выложили на Reddit. Ролик многих удивил, однако, как поясняет польское издание AntyRadio, фермеры работают так уже не первый год. Например, видео с Reddit сделано как минимум в 2019-м.

Spotted Lublin

Помимо улицы Янтарова подобным зрелищем можно насладиться и в других районах города. По словам AntyRadio, жители только рады такому соседству — ведь у них из окон открывается вид на красивое поле, а не на стройку или пустырь.

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