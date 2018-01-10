На поле в Подмосковье нашли надпись «Господи, помоги России». Ее видно из космоса

Авторы телеграм-канала «Код Дурова» обнаружили, что на поле, расположенном недалеко от села Рождествено в районе Митино, сделана огромная надпись «Господи, помоги России». Надпись настолько большая, что ее видно на спутниковых картах Google и «Яндекс». На Google Maps объект отмечен как туристический.

Google Earth

Google Earth

Как указано на сайте WikiMapia, надпись появилась на поле весной 2016 года. Ее сделали местные активисты, выступающие против застройки долины реки Сходня, которая располагается неподалеку.

В 2014 году активист движения «Спасем долину реки Сходня» по имени Андрей выкопал на поле рядом с селом Рождествено послание президенту — «Путин, помоги Сходне». Надпись появилась на картах Google только в 2015 году. В течение года активист ухаживал за полем, чтобы буквы было видно. Однако это не помогло — в 2016 году на месте надписи начали строить ЖК «Мир Митино».

Дополнение. Вечером 10 января Андрей Финоченко, выкопавший надпись «Путин, помоги Сходне», подтвердил газете «Московский комсомолец», что «Господи, помоги России» — его работа. По словам активиста, он задумал сделать надпись на поле, когда на месте обращения к Путину начали строить жилой комплекс. «Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев. Каждая буква размером 5-6 метров в высоту, метр в ширину и глубиной в 50 сантиметров», — рассказал Финоченко. Мужчина добавил, что сам он человек не особо верующий, но его жена ходит в церковь.