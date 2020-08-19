Крошечные слоновые прыгунчики 50 лет считались исчезнувшим видом. Но теперь они снова с нами! Самое время взглянуть на их роскошные хоботки

Steven Heritage / Global Wildlife / AFP / Scanpix / LETA

Ученые обнаружили несколько особей слоновых прыгунчиков, которых более 50 лет считали исчезнувшим видом. Их нашли во время экспедиции в Джибути, африканской стране, расположенной рядом с Сомали, где слоновых прыгунчиков видели в последний раз в 1968 году. Об открытии рассказывается в научном журнале PeerJ.

Слоновые прыгунчики — небольшие млекопитающие из отряда прыгунчиков. Они также известны как слоновые землеройки или сомалийские сенги. Прыгунчики разгоняются до 30 километров в час и умеют всасывать муравьев с помощью носа, напоминающего слоновий хобот (скорее хоботок). Они входят в список «25 самых разыскиваемых исчезнувших видов» по версии организации Global Wildlife Conservation.

В 2019 году ученые отправились в экспедицию, чтобы найти исчезнувших сомалийских сенги. В исследовании участвовали Стивен Херитэдж из Университета Дьюка в США и Хуссейн Раяле из Ассоциации природы Джибути. Они установили более тысячи ловушек в местах, где могут водиться сенги, и встретили 12 особей. Ученые сделали первые фотографии и видеозаписи слоновых прыгунчиков.

Слоновые прыгунчики New Atlas

Один из участников экспедиции, Хуссейн Раяле, рассказал, что во время работы натуралистом в Джибути он неоднократно видел слоновых прыгунчиков, но даже не догадывался, что их считают исчезнувшим видом. По его словам, открытие позволяет вернуть этот вид в мир науки.