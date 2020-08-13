Илон Маск спросил, чем можно помочь Беларуси. Ему предложили отобрать у Лукашенко автомобиль Tesla

В Беларуси уже пять дней идут акции протеста, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов, на которых, по версии ЦИК, большинство голосов набрал Александр Лукашенко. Белорусы и участники акций солидарности пытаются обратить внимание мировой общественности на то, что происходит в стране.

Многие постят в соцсетях видео с протестов, подготовленное «Ходорковский центр», и просят зарубежных звезд рассказать об этом своей аудитории. С этой же просьбой в твиттере обратились к основателю Tesla и SpaceX Илону Маску — и он ответил.

«Жаль это слышать, — написал бизнесмен. — Чем мы можем вам помочь?». В ответ Маску предложили публично поддержать митингующих, как, к примеру, это уже сделал Джаред Лето — актер и лидер американской рок-группы Thirty Seconds to Mars. Тот опубликовал в своих инстаграм-сторис фотографии с протестов в Беларуси и подписью «Мы с тобой, Беларусь».

А вот ведущие белорусского телеграм-канала «Чай з малинавым варэннем» предложили другой выход — просто забрать у Лукашенко автомобиль Tesla.

Дело в том, что в сентябре 2019 года Лукашенко во время посещения минской школы рассказал ученикам, что Маск якобы подарил ему электромобиль Tesla. Президент упомянул, что иногда его тестирует.

CTVBY

Вот только отбирать, кажется, нечего: сам Маск все отрицает и говорит, что ничего Лукашенко не дарил.

Основатель Tesla пока никак не прокомментировал предложения с советами о том, как можно помочь Беларуси. Протестующим остается надеяться, что Маск не проигнорирует их сообщения и так или иначе публично поддержит акции.

Бонус. Лукашенко тестирует Tesla Model S (2017 г.)

Информационное агентство БелТА