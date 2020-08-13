Американка почувствовала себя пустым местом. Точнее, пустым стулом. Ведь вместо нее на водительские права сфотографировали мебель

Жительница штата Теннесси Джейд Додд получила новые водительские права. И все бы ничего, вот только вместо ее фотографии на правах оказался снимок пустого стула. Как объяснили в департаменте, отвечавшем за выдачу водительских удостоверений, фото стула случайно попало в документы Додд.

Американка рассказала об этом случае в фейсбуке. Права быстро перевыпустили — уже с правильной фотографией.

Но на работе над Додд все равно подшучивают: «В пятницу я была на работе, [начальник] указал мне на стул у его офиса и такой: „А я-то подумал, что это ты. Даже помахал с утра“».