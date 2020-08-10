В июне на Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги». В ней герои Уилла Феррелла и Рэйчел Макадамс, музыканты Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоуттир, представляли Исландию на «Евровидении».

В родном городе Эрикссона и Эриксдоуттир не хотели слушать их песню для «Евровидения», вместо этого просили исполнить абсурдную «Jaja Ding Dong». Герои вздыхали и пели. В итоге песня понравилась не только исландцам из фильма, но и обычным зрителям — Netflix даже выпустил 10-часовую версию «Jaja Ding Dong» для ютьюба.

Netflix Nordic

Кроме того, зрители стали требовать сделать кавер на «Jaja Ding Dong» у Дади Фрейра — исландского певца, который должен был представлять страну на отмененном из-за коронавируса «Евровидении-2020». С июня Фрейру писали в комментариях на ютьюбе и других соцсетях с просьбами наконец-то спеть «Jaja Ding Dong». Он терпел почти полтора месяца, но в итоге не выдержал и все же выпустил кавер.

«Это первый и последний раз, когда я исполняю эту песню», — заявил Фрейр. И зря. Получилось великолепно!

Daði Freyr

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