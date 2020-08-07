В 2020 году уже ни в чем нельзя быть уверенным, настолько коронавирус все перевернул. Даже голосовой помощник Siri увиливает от ответа на вопрос «Что будет» и вместо этого рассуждает о еде и напитках. На это обратил внимание читатель «Медузы» Семен Родионов из Якутска, который таким образом попытался узнать, что будет с Путиным. Вот как выглядит разговор с Siri на тему предсказаний.

Что будет с коронавирусом?

Супчик из цветной капусты.

Что будет с человечеством?

Пейте, дети, молоко, будете здоровы.

Что будет завтра?

Приятного аппетита всем, кто любит клубнику со льдом.

Что будет с Меладзе?

Бутылка кефира, пол-батона… Если вы дома и одни.

Что будет с Путиным?

Главное — смотреть, что вы едите. А то никогда не будете знать, что же вы съели.

А с Лукашенко что будет?

Яйцо. Диетическое.

А что будет с Трампом?

Яблочко. На тарелочке. Вот, мое уже кто-то надкусил.

С «Медузой»-то что будет?!

Ешь кокосы, жуй бананы.

Спасибо, Siri! Теперь-то все ясно-понятно.