Siri увиливает от предсказаний будущего. Вместо этого она рассказывает о супчике, кефире и надкусанных яблоках
В 2020 году уже ни в чем нельзя быть уверенным, настолько коронавирус все перевернул. Даже голосовой помощник Siri увиливает от ответа на вопрос «Что будет» и вместо этого рассуждает о еде и напитках. На это обратил внимание читатель «Медузы» Семен Родионов из Якутска, который таким образом попытался узнать, что будет с Путиным. Вот как выглядит разговор с Siri на тему предсказаний.
Что будет с коронавирусом?
Супчик из цветной капусты.
Что будет с человечеством?
Пейте, дети, молоко, будете здоровы.
Что будет завтра?
Приятного аппетита всем, кто любит клубнику со льдом.
Что будет с Меладзе?
Бутылка кефира, пол-батона… Если вы дома и одни.
Что будет с Путиным?
Главное — смотреть, что вы едите. А то никогда не будете знать, что же вы съели.
А с Лукашенко что будет?
Яйцо. Диетическое.
А что будет с Трампом?
Яблочко. На тарелочке. Вот, мое уже кто-то надкусил.
С «Медузой»-то что будет?!
Ешь кокосы, жуй бананы.
Спасибо, Siri! Теперь-то все ясно-понятно.