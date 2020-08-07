Кот Пальмерстон, ловивший мышей в МИД Великобритании, ушел в отставку. Пенсию он проведет в сельской местности у любимого дерева

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Кот Пальмерстон, занимавший должность мышелова в МИД Великобритании с 2016 года, официально вышел на пенсию. В твиттер-аккаунте Пальмерстона разместили документ с прошением об отставке. МИД прошение удовлетворил.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдоналд так отреагировал на отставку Пальмерстона: «Думал, беру на работу мышелова. А в итоге получил медийный феномен, у которого 105 тысяч подписчиков в твиттере».

На время карантина Пальмерстона забрал к себе в загородный дом один из сотрудников министерства — кот теперь останется у него.

Макдоналд отметил, что коту «очень понравилась жизнь в сельской местности», и заявил, что в министерстве будут скучать по нему — все, кроме живущих там мышей. Пальмерстону он пожелал счастливой пенсии.

Тем временем у кота Ларри, главного мышелова с Даунинг-стрит, пока нет никаких планов на пенсию, он по-прежнему занят работой.