Коту Ларри помешали: он просто нежился на солнце, но тут Тереза Мэй решила объявить об отставке

Кот Ларри с Даунинг-стрит уже много лет служит главным мышеловом в резиденции премьер-министра Великобритании.

Занятие, вообще-то, не из простых: Ларри нужно не только хватать грызунов, но и общаться с политиками, которые то и дело норовят его погладить. Но в основном Ларри, конечно, просто спит — и иногда дерется с другими кошками (конкурентов он не любит).

Чем был занят Ларри в день, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке? Лежал на пороге Даунинг-стрит — и нежился на солнце!

Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA

Вскоре его отдых грубо прервали: прямо перед выступлением Мэй кота унесли в резиденцию.

И, кажется, Ларри был не очень-то этим доволен!

Впрочем, Ларри не стоит расстраиваться. Ведь его уже выдвинули на пост нового премьер-министра. 🐈