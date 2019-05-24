Три года назад британцы сделали свой выбор и, вопреки прогнозам, решили выйти из Евросоюза. Демократическое государство должно уважать выбор граждан, и я приложила все усилия, чтобы реализовать «Брекзит». Мне это не удалось. Теперь этим должен заняться новый премьер-министр, которого Консервативная партия выберет до 7 июня — моего последнего дня на посту. Моему преемнику придется добиться консенсуса в парламенте, которого мне достичь не удалось. Но это будет невозможно без компромиссов с обеих сторон. За три года мы сократили дефицит, снизили госдолг, создали рабочие места и усилили борьбу с изменением климата. Это результат работы современного консервативного правительства. Мы не должны забывать, что мы — единая страна с великим будущим. Я вторая женщина на посту премьер-министра, но уж точно не последняя. Я бесконечно благодарна за возможность служить стране, которую люблю.

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Фото в анонсе: Simon Dawson / Reuters / Scanpix / LETA