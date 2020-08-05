Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix / LETA

Джузеппе Патерно стал самым старшим в Италии выпускником университета, пишет The Guardian. В возрасте 96 лет он получил степень бакалавра по философии в Университете Палермо.

Патерно рассказал, что начал мечтать об университетском образовании еще в 1930-е годы. «Но моя семья не могла платить за образование. У нас была очень большая и очень бедная семья», — вспоминает выпускник.

Еще ребенком Патерно начал работать, он помогал отцу в пивоварне в Палермо. Затем началась Вторая мировая война — так в 1943 году Патерно стал телеграфистом в итальянской армии.

После войны он пошел работать на железную дорогу. «Не то, чтобы меня очень вдохновляла моя работа, но к тому моменту я был женат и должен был содержать семью», — рассказал Патерно. Однако от мечты об образовании он не отказался: после работы ходил в вечернюю школу и в 31 год получил аттестат о среднем образовании.

А еще через 60 с лишним лет Патерно все-таки воплотил свою детскую мечту и получил университетское образование. В 2017 году он поступил на философский факультет Университета Палермо. «Я вставал в семь утра, чтобы учиться. Печатал работы на старой машинке. Днем отдыхал, а вечером снова учился», — вспоминает он. «Соседи спрашивали, зачем тебе все эти сложности в твоем-то возрасте. Но им просто не понять, как важно воплотить мечту, даже в моем возрасте», — говорит Патерно.

Когда до диплома оставалось всего ничего, началась пандемия коронавируса. Университет перешел на дистанционное обучение, а Патерно пришлось осваивать новые средства коммуникации. Но он и с этим справился и в конце июля получил свой заветный диплом бакалавра, да еще и первой степени!

Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix / LETA

«Это был один из счастливейших дней во всей моей жизни. Я лишь хотел бы, чтобы моя жена видела бы меня в этот момент, но она умерла 14 лет назад», — заявил выпускник университета.

Мечта исполнилась и все? Ну, нет. Теперь Патерно задумался о дипломе магистра. «Моя мать прожила до ста лет. Если генетика на моей стороне, у меня есть еще четыре года», — заявил он.