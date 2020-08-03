Сервис Window Swap позволяет любоваться видом из чужих окон по всему миру. В один клик можно оказаться в Париже, Токио и даже в Саратове

Сервис Window Swap предлагает полюбоваться видом из чужих окон. Чтобы попасть к кому-то в гости, достаточно зайти на сайт проекта и нажать кнопку «Распахнуть окно». После этого пользователь попадет на предзаписанное видео с видом из окна.

Иногда в кадре видны гуляющие по подоконнику кошки, иногда — чей-то задний двор с прудом, а иногда — египетские пирамиды на фоне заката. Вверху ролика указаны страна, город и имя автора видео. Есть кнопка переключения видео.

Прелесть Window Swap в том, что никогда не знаешь, где откроется следующее окно: в Вильнюсе, Токио, Сантьяго, Сан-Франциско, Омске или Виннице. И еще неизвестно, какой вид поразит больше. Как отмечают пользователи сервиса, переключение между окнами отлично расслабляет.

Рим, Италия

Бангалор, Индия

Гиза, Египет

Нью-Йорк, США

Амстердам, Нидерланды

Корнуолл, Англия

Иногда вид из очередного окна настолько прекрасен, что хочется как можно громче об этом заявить. Тут Window Swap пригодилась бы функция из проекта lookslikeyouneediceland.com, которая позволяет включать свой крик где-нибудь в исландском поле.