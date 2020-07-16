Министерство туризма Исландии сжалилось над остальным человечеством и запустило проект Lookslikeyouneediceland.com, благодаря которому любой может как следует проораться. «В этом году вы прошли через многое. Похоже, вам нужно идеальное место для того, чтобы выпустить свои расстройства», говорится на сайте проекта.

Достаточно зайти на сайт, выбрать подходящую скалу, поле или пляж в Исландии, нажать кнопку — и сделать «А-а-а-а-а-а-а-а-а». После этого ваш ор передадут на установленные там колонки. На странице проекта можно послушать чужие крики из самых разных стран (например, мы услышали ор из Белоруссии!).

Inspired by Iceland

Авторы проекта надеются, что терапия криком поможет измученным людям немного успокоиться, но подчеркивают, что все же лучше обратиться за профессиональной помощью.