Две сиба-ину затеяли что-то непонятное: то ли диковатые танцы, то ли игру, правил которой никому не рассказали. Допустим, это игра.

Один из участников крутится вокруг своей оси. Останавливается и смотрит на второго. После этого крутятся уже оба участника. Останавливаются, смотрят друг на друга. Все повторяется. При этом направление вращения время от времени меняется. Далее сибы начинают крутиться по очереди. Останавливаются одновременно. Потом все вместе поворачиваются и смотрят на человека.

В твиттере попытались разгадать правила игры. Пользователи предположили, что, вероятно, победителем становится тот, кто крутится быстрее. А крутиться якобы нужно до тех пор, пока не встретишься взглядом с соперником. Возникла теория, что смотреть нужно на клетчатый черно-белый пол — вероятно, лапы должны оказаться на черном квадрате.

Есть и такое мнение:

Все это, разумеется, лишь предположения. Скорее всего, сибам просто нравится беситься.