Рубль не падает. Он «открывает торги гэпом вниз» и «разворачивается вниз к доллару». По крайней мере, так пишут в «Интерфаксе»

Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

Рублю сейчас не очень хорошо — евро и доллар все дорожают и дорожают. Само собой, информационные агентства не могут игнорировать эту тему. Вот только писать приходится так, чтобы россияне не начали беспокоиться. Прямо скажем, задача непростая. Но «Интерфакс» отлично справляется!

Вот как нужно сообщать плохие новости

3 апреля: «Рубль вечером сократил темпы укрепления к доллару и евро на фоне замедлившей рост нефти»

«Рубль вечером сократил темпы укрепления к доллару и евро на фоне замедлившей рост нефти» 11 июня: «Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро»

«Рубль к доллару и евро» 22 июля: «Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро на падении интереса к риску»

«Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро на падении интереса к риску» 27 июля: «Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро»

«Рубль вечером и усилил снижение к евро» 29 июля: «Рубль вечером растерял рост к доллару и подешевел к евро»

Если вам кажется, что некоторые из этих заголовков выглядят так, будто их составил робот, то может быть вам и не кажется. К примеру, вот цитата из интервью с Юрием Погорелым — исполнительным директором службы финансово-экономической информации «Интерфакса»: «Работа [журналистов] в значительной степени автоматизировалась. Например, у нас есть роботы, которые следят за изменениями котировок на фондовом рынке и сами пишут эти новости или системы, которые следят за обновлением тысяч сайтов». Роботы объяснили бы необычный подбор слов в заголовках про курс рубля. Но все это может быть делом рук людей.

Впрочем, обычные заголовки у «Интерфакса» тоже бывают. Вроде таких:

20 июля: «Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти»

«Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти» 28 июля: «Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро»

Но они совсем не такие интересные, как «открыл торги гэпом» или «развернулся вниз к доллару». В общем, робот, пиши еще!