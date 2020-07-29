В США хозяев отеля два года обвиняли в расизме и донимали жалобами. Все потому что местные жители путали флаг Норвегии с флагом Конфедерации

В 2018 году американцы Грей и Кьерстен Оффенбеккер переехали в небольшой город Сент-Джонс в штате Мичиган. Там они открыли отель под названием «Скандинавский ананас» в особняке времен Гражданской войны. Дед Кьерстен Оффенбеккер родился в Норвегии, поэтому супруги решили повесить перед входом в отель сразу два флага — американский и норвежский, чтобы почтить память предков.

Однако через два года норвежский флаг пришлось снять. И все из-за того, что местные жители слишком часто путали его с флагом Конфедерации, который сейчас многими воспринимается как символ расизма.

Вообще-то флаги не то чтобы очень похожи. Да, у них одинаковая гамма: красный фон, сине-белые полоски. Вот только на флаге Конфедерации изображены белые звезды — по числу участников Конфедеративных Штатов Америки. На флаге Норвегии ничего такого нет. Но, судя по словам Оффенбеккеров, жители Сент-Джонса не особо приглядывались.

Флаг Норвегии Derek Brumby / Shutterstock.com Флаг Конфедерации MarynaG / Shutterstock.com

Первые жалобы на норвежский флаг поступили практически сразу после их переезда в город. Супруги зашли в магазин и заговорили с владельцем. Тот упомянул, что другие покупатели обсуждали с ним «Скандинавский ананас». Сперва Оффенбеккеры обрадовались — ура, о них говорят! Но тут паре рассказали, что их просто сочли расистами из-за флага конфедератов.

Так продолжалось два года. Оффенбеккерам поступали десятки жалоб и гневных комментариев в соцсетях «Скандинавского ананаса». От них требовали немедленно спустить флаг Конфедерации, называли расистами. Кое-кто не ограничивался комментариями в соцсетях и приходил к ним лично.

В конце концов Оффенбеккеры сдались и сняли оба флага, норвежский и американский. Супруги сообщили об этом в соцсетях. Сочувствующие предложили все-таки вернуть норвежский флаг на место, но владельцы отеля отказались. Этого не случится, пока Оффенбеккеры не придумают, как сделать так, чтобы жители Сент-Джонса сразу могли отличить флаг Норвегии от флага Конфедерации.

Максим Иванов