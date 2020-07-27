Посол США в Южной Корее Гарри Харрис-младший сбрил усы, которые критиковали местные жители. Корейцам они напоминали о колониальном прошлом — похожие усы носили японские военные и чиновники во время колонизации Кореи в 1910-1945 годах. Некоторые считали усы посла оскорбительными.

Гарри Харрис-младший — американец японского происхождения. Он начал носить усы в 2018 году после того, как стал послом в Южной Корее. Дипломат объяснял, что начал отращивать усы после службы в военно-морском флоте, где не мог этого делать.

Ранее посол говорил, что не станет сбривать усы, чтобы наладить отношения с корейцами. Но в итоге он пошел на это из-за необходимости носить защитную маску. По словам Харриса-младшего, ему пришлось выбирать между усами и маской.

Американское посольство в Сеуле опубликовало видео, снятое в одной из парикмахерских города, где послу сбрили усы. Ролик выполнен в стиле игрового шоу со звуковыми эффектами. «Я не видел своего лица несколько лет», — сказал дипломат после стрижки.