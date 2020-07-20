Помните песню Лещенко про Олимпийского Мишку? Теперь можно послушать, как ее поет Женя Борзых  И еще два кавера на песни к юбилею Олимпиады-80

К юбилею Олимпиады в Москве 1980 года Музей Москвы попросил московских музыкантов спеть кавер-версии знаменитых олимпийских песен. Получилось душевно! В записи поучаствовали музыканты из группы СБПЧ, «Интурист», Poko Cox и один анонимный коллектив.

«До свидания, Москва»

Музыку к знаменитой песне (помните, именно под нее улетал в небо Олимпийский Мишка) написала Александра Пахмутова, слова — Николай Добронравов, а исполнил ее Лев Лещенко на церемонии закрытия Олимпиады 3 августа 1980 года. Кавер 2020-го записали Женя Борзых из СБПЧ, Виктор Глазунов, Евгений Горбунов и Дима Мидборн — из «Интуриста».

Museum of Moscow

«Олимпиада»

Песню, музыку к которой написал Давид Тухманов, а слова — Роберт Рождественский, 40 лет назад исполнил эстонский певец Тынис Мяги. Кавер-версию сделали Poko Cox, Виктор Глазунов, Евгений Горбунов, Дима Мидборн.

Museum of Moscow

«Темп»

Как рассказывают в Музее Москвы, кавер-версия этой песни пришла к ним в почту от анонимного музыканта во время подготовки проекта — письмо было подписано как «Анс. „Темп“». «Остается только гадать, кто скрывается под этим ироничным псевдонимом», — говорят в музее.

В 1980-м эту песню исполнила София Ротару, ансамбль «Панорама» и оркестр Госкино. Эта же композиция вошла в саундтрек к фильму Юрия Озерова «Баллада о спорте». Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова.

Museum of Moscow

Также в Музее Москвы открылась экспозиция «Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве», на которой можно узнать больше про Олимпийского Мишку, созданного художником Виктором Чижиковым, увидеть факел Олимпийского огня, флаг Олимпиады-80 и многое другое.