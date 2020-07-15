США настолько демократическая страна, что голосовать там могут даже коты. Видимо, на очереди мыши, змеи и собаки
Семья Тимсов из Атланты, штат Джорджия, получила уведомление о регистрации избирателя на имя Коди Тимса и очень удивилась.
Начать стоит с того, что Коди — кот, и потому не очень разбирается в политике. Тимсы описывают Коди как «прекрасного кота, который любил свою семью и свой район». Есть и другая, более серьезная проблема: вообще-то кот умер еще 12 лет назад. Тимсы хранят его прах в небольшой коробке.
«[Выборы] сильно раскручивают, но если там регистрируют кошек, то я не могу быть уверена, кого еще они пытаются зарегистрировать. Не знаю, может, они регистрируют собак, мышей, змей», — прокомментировала Кэрол Тимс, хозяйка Коди.
Однако власти Джорджии заявили, что не высылали Тимсам писем с регистрацией кота, и предположили, что во всем виноваты «третьи лица», которые таким образом пытаются выведать информацию о жильцах.
На вопрос, кому бы Коди отдал голос, если бы мог голосовать, Кэрол Тимс ответила, что он, несомненно, был бы «демокотом», то есть котом-демократом.