В США политики с одним и тем же именем баллотируются на одну и ту же должность в одном и том же штате. На вид их тоже непросто отличить

Американцы Бен М. Хэнсон и Бен У. Хэнсон (не родственники) баллотируются на одну и ту же должность в одном и том же штате — Северной Дакоте. У обоих бороды и почти одинаковые оправы очков. Обоим Хэнсонам примерно за 30. Оба росли в Фарго. Оба выдвигаются на пост представителя округа от Демократической партии. А еще они друзья. В общем, совершенно непонятно, как их будут отличать друг от друга избиратели. Разве что по бородам — у Бена М. Хэнсона она чуть длиннее.

Выборы пройдут в ноябре. Возможно, до них избиратели успеют разобраться кто есть кто из Хэнсонов.

По словам Бена М. Хэнсона, наличие тезки увеличивает их шансы на победу. Ведь вместе с количеством Бенов Хэнсонов увеличивается и узнаваемость их имени. Как отмечает Business Insider, в представительстве Северной Дакоты есть два места. Так что, возможно, оба политика получат желаемую должность. И тогда всем по новой придется разбираться кто есть кто!