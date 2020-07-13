Густаво Фринг из «Во все тяжкие» стал главным злодеем Far Cry 6 Теперь он диктатор, захвативший власть на Кубе (ну почти Кубе!). Вот первый трейлер
Компания Ubisoft представила первый трейлер шутера Far Cry 6. Роль главного злодея исполнил двухкратный номинант на премию «Эмми» Джанкарло Эспозито — Густаво Фринг из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
Эспозито сыграл президента-диктатора Антона Кастильо, который захватил власть на острове Яра (местная версия Кубы). У Кастильо есть сын Диего — в трейлере диктатор вручает ему гранату без чеки и заставляет смотреть на акцию протеста, держа гранату в руках.
«Наша страна — как эта граната… Если не сожмешь народ в своей руке покрепче, мы все взлетим на воздух», — поучает сына Кастильо.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
В Far Cry 6 предстоит сыграть за бойца сопротивления по имени Дани Рохас. Впервые помимо джунглей, лесов и гор появится полноценный город — Эсперенса, столица Яры. Кроме того, дадут покататься на разном транспорте, например, танках.
В борьбе с Кастильо главному герою будут помогать животные. В том числе и такса по кличке Чоризо, у которой вместо задних лап — колеса.
Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года на PS4, Xbox One, компьютерах, а также приставках нового поколения — PS5 и Xbox Series X.