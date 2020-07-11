9 июля в американском городе Чарльз-Таун в Западной Виргинии прошли очередные скачки на спринтерскую дистанцию. Лидерство на последнем круге уверенно сохранял молодой конь по кличке River Crosroad Rvf. На финишную прямую он вышел с непреодолимым отрывом в семь корпусов от ближайшего соперника — и это при том, что для коня трех лет от роду это был только второй забег в карьере.

Но в этот момент что-то пошло не так: конь повернул, снизил скорость и неторопливой рысцой удалился со стадиона.

«Лучшее предположение — конь просто решил вернуться в свой сарай. Они определенно могут быть существами привычки», — цитирует NBC News вице-президента скачек Эриха Зимни. Молодому коню и раньше приходилось отвлекаться во время заездов, добавил его тренер Джефф Рунко.

Ведущий скачек Пол Эспиноса-младший, в свою очередь, предположил, что Rvf просто привык уходить с трека в этом месте. Этим аргументом он попытался развеять сомнения публики, что решение уйти принял именно конь, а не его наездник.

На настроение самого скакуна инцидент не повлиял, сообщил его тренер: «Сегодня утром у него были искрящиеся глаза и распушенный хвост. И он такой типа: „Так а чего там случилось прошлым вечером?“»