шапито

Британская журналистка делала репортаж со скачек. И остановила разъяренную лошадь в прямом эфире

TJournal
12:59, 24 мая 2018

Журналистка британского телеканала Sky Sports Хейли Мур делала репортаж о скачках на ипподроме Чепстоу в Уэльсе и остановила разъяренную лошадь в прямом эфире. Лошадь сбросила жокея, а затем понеслась в сторону Мур, которая снимала сюжет на поле ипподрома.

Мур схватила коня за повод и сумела успокоить его. Несмотря на падение, девушка не получила травм и спустя несколько минут продолжила репортаж.

At The Races

«Хейли была окружена лошадьми всю свою жизнь и точно знала, что нужно делать», — заявил ее коллега Джейсон Вивер. Оказалось, отец журналистки — Гэри Мур — известный тренер по конному спорту, а ее братья Райан и Джейми — профессиональные наездники. Сама Мур также занималась конным спортом. «Я довольно сильная и крепкая, но если честно, это было, наверное, немного глупо», — сообщила Мур.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Обломки ракеты, которой сбили «Боинг» под Донецком. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько стоит в Европе один квадратный метр жилья. В одной картинке