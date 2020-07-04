3 июля на встрече Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту на влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей. Они пропагандируют нетрадиционные ценности, объяснила Лахова президенту. Разговор об этом зашел в ходе обсуждения флага ЛГБТ, который 25 июня вывесило на своем здании посольство США в Москве, чтобы отметить День радужного флага.

Осудив американцев, присутствующие переключились на российское мороженое. «Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые эти цвета, — объяснила глава Союза женщин России. — Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое тоже называют „Радугой“, потребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на данном посольстве».

Отвечая Лаховой, Путин согласился, что вопрос «пропаганды нетрадиционных для нас ценностей» нуждается в «контроле».

В соцсетях немедленно заподозрили, что Путин собирается запретить радугу

И внесли ряд предложений, что еще следует запретить.

Высказали конспирологические теории.

Вспомнили историю вопроса.

Продемонстрировали взаимовыручку.

И просто поделились чувствами.

При этом сам Путин не предлагал запретить радугу, а ушел от прямого ответа, что с ней делать

Если прочитать ответ Путина Лаховой целиком, то из него следует скорее, что Союзу женщинам России и другим патриотическим общественникам придется самостоятельно бороться с этим распространенным оптическим явлением.

«Теперь что касается замечаний Екатерины Филипповны [Лаховой], — сказал Путин. — Конечно, вы знаете, здесь же за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал и так далее . Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную и в Конституции, и в наших законах, и в подзаконных актах, которые еще раньше были приняты, нужно соответствующим образом, только не агрессивно, это самое главное, выстроить общественный контроль ».

Тем не менее, покориться судьбе успел даже сам производитель мороженого «Радуга» — группа компаний «Чистая линия». «Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся», — ответил ее вице-президент Армен Бениаминов на вопрос о запрете этикетки.

Однако он надеется, что десерт все же не запретят: во-первых на этикетке мороженого только четыре цвета, а не семь. А во-вторых компания сама выступает за «семейные ценности» и считает, что «что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», поспешил заверить Путина Бениаминов.

Петр Лохов