Путину пожаловались на мороженое с радугой — из-за «пропаганды» ЛГБТ. Тот согласился, что вопрос нуждается в контроле Теперь все обсуждают, как запретить дисперсию света на территории России
3 июля на встрече Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту на влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей. Они пропагандируют нетрадиционные ценности, объяснила Лахова президенту. Разговор об этом зашел в ходе обсуждения флага ЛГБТ, который 25 июня вывесило на своем здании посольство США в Москве, чтобы отметить День радужного флага.
Осудив американцев, присутствующие переключились на российское мороженое. «Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые эти цвета, — объяснила глава Союза женщин России. — Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое тоже называют „Радугой“, потребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на данном посольстве».
Отвечая Лаховой, Путин согласился, что вопрос «пропаганды нетрадиционных для нас ценностей» нуждается в «контроле».
В соцсетях немедленно заподозрили, что Путин собирается запретить радугу
И внесли ряд предложений, что еще следует запретить.
Высказали конспирологические теории.
Вспомнили историю вопроса.
Продемонстрировали взаимовыручку.
И просто поделились чувствами.
При этом сам Путин не предлагал запретить радугу, а ушел от прямого ответа, что с ней делать
Если прочитать ответ Путина Лаховой целиком, то из него следует скорее, что Союзу женщинам России и другим патриотическим общественникам придется самостоятельно бороться с этим распространенным оптическим явлением.
«Теперь что касается замечаний Екатерины Филипповны [Лаховой], — сказал Путин. — Конечно, вы знаете, здесь же за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал и так далее. Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную и в Конституции, и в наших законах, и в подзаконных актах, которые еще раньше были приняты, нужно соответствующим образом, только не агрессивно, это самое главное, выстроить общественный контроль».
Тем не менее, покориться судьбе успел даже сам производитель мороженого «Радуга» — группа компаний «Чистая линия». «Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся», — ответил ее вице-президент Армен Бениаминов на вопрос о запрете этикетки.
Однако он надеется, что десерт все же не запретят: во-первых на этикетке мороженого только четыре цвета, а не семь. А во-вторых компания сама выступает за «семейные ценности» и считает, что «что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», поспешил заверить Путина Бениаминов.