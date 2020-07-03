Кукуруза, конечно, прекрасна — спору нет. Но как же хороши малина и огурцы! И какое счастье, что их тоже решили восславить в соцсетях
В русскоязычных соцсетях первого июля славили кукурузу — и, видимо, всем так понравилось, что следом за кукурузой тут же стали хвалить малину и огурцы. Второе июля назначили Днем малины, а третье — Днем огурца. Принцип флешмоба остался неизменным: нужно во всех соцсетях восхищаться главным героем дня.
Для поклонников малины, как и в случае с кукурузой, первым делом нарисовали собственный флаг.
Ну а потом все традиционно бросились выкладывать фотографии и хвалить любимую ягоду. Признаться, захотелось!
Но это еще что: огурцы захвалили даже больше малины. И если у малины был свой флаг (что, вообще-то, весьма почетно), то у огурцов — мемы. Свежие, прямо с грядки.
Дошло и до романтики, огурцов в форме сердечка.
Правда, обсуждение Дня огурца в какой-то момент накалилось: тем, кто не поддержал флешмоб, выдвинули жесткий ультиматум.
Если вам интересно, что будет дальше, то держите расписание с восславлением фруктов, ягод и овощей на весь июль. Впереди день помидора, банана, капусты, винограда, редиса, ананаса и много других важных праздников. Будет весело!