В русскоязычных соцсетях первого июля славили кукурузу — и, видимо, всем так понравилось, что следом за кукурузой тут же стали хвалить малину и огурцы. Второе июля назначили Днем малины, а третье — Днем огурца. Принцип флешмоба остался неизменным: нужно во всех соцсетях восхищаться главным героем дня.

Для поклонников малины, как и в случае с кукурузой, первым делом нарисовали собственный флаг.

Ну а потом все традиционно бросились выкладывать фотографии и хвалить любимую ягоду. Признаться, захотелось!

Но это еще что: огурцы захвалили даже больше малины. И если у малины был свой флаг (что, вообще-то, весьма почетно), то у огурцов — мемы. Свежие, прямо с грядки.

Дошло и до романтики, огурцов в форме сердечка.

Правда, обсуждение Дня огурца в какой-то момент накалилось: тем, кто не поддержал флешмоб, выдвинули жесткий ультиматум.

Если вам интересно, что будет дальше, то держите расписание с восславлением фруктов, ягод и овощей на весь июль. Впереди день помидора, банана, капусты, винограда, редиса, ананаса и много других важных праздников. Будет весело!