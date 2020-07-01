В соцсетях 1 июля принялись изо всех сил славить кукурузу: говорить какая она вкусная, полезная. И вообще красавица, царица! Для многих флешмоб с признаниями в любви к кукурузе под хэштегом #ФестивальКукурузы стал сюрпризом. На самом деле это мем двухлетней давности с реддита — тогда один из пользователей сообщества me_irl опубликовал картинку с кукурузой и объявил 1 июля днем ее чествования.

В апреле 2020-го об этом меме вспомнили в русскоязычном твиттере. Появилось сразу несколько постов с призывами восхититься кукурузой в день голосования по поправкам к Конституции (вот такое совпадение).

Чтобы не забыть, пришлось отметить дату в календаре.

Сказано — сделано. 1 июля участники флешмоба выложили фотографии кукурузы, которую тут же, в постах, осыпали похвалами и комплиментами. Фестиваль тут же попал в тренды российского твиттера.

Нарисовали даже собственный флаг любителей кукурузы!

Многие посчитали, что простым фото тут не обойтись — нужно еще непременно отблагодарить кукурузу и напомнить о ее цветовом разнообразии. Ведь существует не только желтая, но и черная (перуанская!) кукуруза.

В твиттере можно найти треды с обзорами кукурузы. Но так как вся кукуруза одинаково прекрасна, ей ставят только 10 из 10. Мы согласны.

Фестиваль кукурузы хорош еще и тем, что благодаря этому флешмобу наконец-то можно подтянуть иностранные языки.

А главное — никакой политики. Ну почти!

Полагаем, в следующем году День кукурузы отпразднуют с еще бо́льшим масштабом. Главное о нем не забыть!