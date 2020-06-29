Кандидат в губернаторы Токио спел и сплясал в грязном памперсе. Это было его обращение к народу

Теруки Гото называют одним из самых загадочных кандидатов в губернаторы Токио. Мало кто понимает, за что именно он выступает — кажется, Гото просто издевается над политической системой Японии. И издевается вполне успешно.

Вот пример: японская телекомпания NHK обязана выделить эфирное время всем зарегистрированным кандидатам на пост губернатора Токио. При этом участники кампании могут говорить что угодно. По идее, кандидаты должны воспользоваться временем в эфире, чтобы рассказать избирателям о своих планах и взглядах.

Вот только Теруки Гото предпочел спеть и сплясать в грязном подгузнике. Японец залезал на стол, потом ложился на него. Надевал подгузник на голову — и при этом ни на секунду не замолкал. И так шесть минут.

後藤輝樹

Это уже не первое подобное выступление Гото на телевидении. В 2016 году он выдвигался на пост губернатора Токио. Его прошлое выступление на NHK было чуть скромнее — по крайней мере, политик был одет. Впрочем, тогда из его речи вырезали 21 ругательство: Гото в эфире постоянно упоминал гениталии и экскременты.

後藤輝樹

Позже Гото подал в суд на NHK за нарушение закона о выборах, но в итоге все равно проиграл. Зато в 2020 году телеканал вообще не цензурировал его выступление.

Бонус!

Так выглядел постер избирательной кампании Гото 2015 года. Тогда он баллотировался на должность мэра Тиеда — специального района Токио со статусом города.