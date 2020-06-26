«Я не просто полоски потерял, я самого себя потерял». Кот Матроскин стал белым и загрустил

Кот Матроскин помылся окрашивающим шампунем и лишился всех своих полосок в новой серии «Простоквашино».

Для Матроскина это настоящая трагедия — во-первых, ему не нравится быть белым. Теперь у героя кризис самоидентичности: «Я не просто полоски потерял, я самого себя потерял».

Союзмультфильм

Во-вторых, из-за инцидента с шампунем корова Мурка и почтальон Печкин перестали узнавать кота. Печкин вообще принял героя за галлюцинацию из-за просроченных сосисок.

В-третьих, в соцсетях Матроскина предложили называть Снежком или Творожком. Кота эти прозвища, разумеется, оскорбили.

Матроскин вернул полоски? Закончилось все хэппи-эндом: корова Мурка облизала Матроскина, и тот снова стал полосатым.