Мы нашли самых счастливых людей на свете. Это игроки и фанаты «Ливерпуля», которые впервые за 30 лет празднуют победу в чемпионате Англии

Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA

Футбольный клуб «Ливерпуль» стал досрочным чемпионом английской Премьер-лиги после победы «Челси» в матче против «Манчестер Сити». Подобного не случалось с 1990-го — последние годы клубу не везло с первыми местами, хотя в 2019-м «Ливерпулю» удалось выиграть Лигу чемпионов. Теперь игроки и фанаты празднуют победу — и нет никого счастливее них.

К сожалению, фанаты все же пренебрегли мерами безопасности во время коронавируса — и отправились праздновать на улицы.

А вот последствия.