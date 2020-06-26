«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии впервые с 1990 года

Футбольный клуб «Ливерпуль» досрочно стал победителем английской Премьер-лиги после того, как «Манчестер Сити» проиграл в матче с «Челси» со счетом 1:2.

После этого «Манчестер Сити», занимающий второе место в турнирной таблице, лишился шансов обойти «Ливерпуль».

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. В последний раз клуб завоевывал титул в 1990 году, за два года до учреждения Премьер-лиги, отмечает Sports.ru.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз. По числу титулов клуб уступает только «Манчестер Юнайтед», на счету которого 20 побед в чемпионате за всю историю.