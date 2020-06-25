Юрий Гальцев ничем не хуже Луи Си Кея! И с главной ролью в сериале «Луи» тоже легко бы справился

Есть дипфейки, которые непросто отличить от реальности — вот, например, ролик с Илоном Маском, который поет про Землю в иллюминаторе. А есть такие, что сразу видно: нет, изначально тут было чье-то другое лицо. Но при этом задумка настолько хороша, что тут же прощаешь любые технические недочеты. Так вот, сериал «Луи», вернее «Юра», с Юрием Гальцевым в главной роли вместо американского комика Луи Си Кея — это гениально! И ничего, что дипфейк получился не самый правдоподобный. Зато можно посмотреть, как Дэвид Линч (он в ролике тоже есть) собеседует Юрия Гальцева.

Andrew Chaushesku

Бонус

А вот так выглядел бы стендап Елены Степаненко, снятый для стримингового сервиса Netflix.

Батлтоадс Инкорпорейтед

Честь первым написать о Юрии Гальцеве на «Медузе» выпала Максиму Иванову