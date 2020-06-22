«Мы космос изучили лучше, чем землю, по которой ходим» Вышел трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине

Кинокомпания «Вольга» выпустила трейлер российского триллера «Кольская сверхглубокая». В центре сюжета — исследователи, пытающиеся раскрыть тайну самой глубокой в мире скважины. Якобы там в 1984 году на глубине 12 километров записали звуки, похожие на человеческие крики. Главным героям предстоит спуститься в скважину и установить источник этих странных звуков.

Кинокомпания ВОЛЬГА

Режиссер — Арсений Сюхин (короткометражки «Переход» и «Тяжелое похмелье»). В главных ролях — Милена Радулович («Балканский рубеж»), Никита Дювбанов («Звоните ДиКаприо!»), Вадим Демчог («Интерны»), Сергей Иванюк («Молодежка») и другие.

Премьера «Кольской сверхглубокой» запланирована на осень 2020 года.