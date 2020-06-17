Douglas Bagg / Unsplash

Недавно мы рассказывали об исследовании, которое доказало, что ключ к счастью — в спонтанных решениях. Мы решили проверить его результаты на читателях «Медузы» и предложили рассказать о спонтанных поступках, которые сделали их намного счастливее и, может быть, даже перевернули жизнь навсегда. Оказалось, что капля масла на газете может отправить в незабываемое путешествие, а включенный фоном спортивный телеканал приведет к переезду в страну мечты. Публикуем лучшие истории с незначительными редакторскими правками.

Мария

Я решила эмигрировать после одного матча по регби. Дело было так: 23 октября 2011 года я шла мимо телика, где показывали финальный матч чемпионата мира по регби. Я ни телик не смотрю, ни регби. Муж сказал, что одна команда сейчас будет что-то танцевать, мол, комментаторы обещают крутое зрелище. Я притормозила из праздного любопытства. И тут сборная Новой Зеландии исполнила хаку (ритуальный танец новозеландских маори, — прим. «Медузы»). К концу хаки я твердо решила, что хочу эту команду гордо звать своей национальной сборной. До этого я как-то не рассматривала Новую Зеландию как направление для переезда. Новозеландскую визу нам вклеили в паспорт тоже 23 октября (года четыре ушло на сбычу мечт) — вселенная явно поддерживала наше решение. Теперь я живу в Хоббит Шире, обожаю страну и у меня самая крутая в мире сборная по регби.

Петр

Как-то раз мы с друзьями ели винегрет на застеленном бумагой столе. Разговор зашел о путешествиях, и вдруг один из нас случайно капнул маслом на бумагу так, что образовавшееся пятно напомнило нам форму Италии на карте мира. Вторая случайная капля, по нашим расчетам, попала на южный берег Франции. Винегрет мы щедро запивали вином, а потому жирные пятна показались нам знаками судьбы. В ту же ночь мы купили билеты в Италию (Рим), а из Италии (Неаполя) во Францию (Марсель). И хоть наутро мы поняли, что поступили совсем необдуманно, и даже немного сожалели, что билеты невозвратные, все равно начали планировать наше путешествие. Так у нас получилось волшебное, очень насыщенное и веселое приключение по Италии и Франции длиной почти в месяц! Ту нашу спонтанность и «пророческий» винегрет теперь благодарим за это незабываемое путешествие.

Мария

В 2015 году после 10 дней отношений я бросила 20 лет жизни в Москве и высокооплачиваемую работу, чтобы уехать в провинцию к любимому парню. Делать в провинции было решительно нечего, зарплата по моей специальности была 20 тысяч и особо не прельщала. Но через месяц его внезапно отправили работать в Европу. Так мы два года прожили в ЕС. А потом вернулись в Москву и я даже устроилась на прежнее место работы! Теперь у меня все то же самое, что и в 2015-м, но с любимым мужем, который совершенно точно «тот самый». Такой вот спонтанный прыжок в сторону и возвращение в старую колею. Я рада, что поступила так.

Кристина

Лежала ночью и решила прыгнуть с парашютом, позвонила на следующий день, прыгнула. Счастье длилось три секунды, потом было ощущение зависания в воздухе. Когда приземлялась, прикусила губу — видимо, рот от изумления был открыт. Бросила работу и теперь хочу стать инструктором.

Искандер

У меня была возможность откупиться или отучиться на магистра, чтобы не пойти в армию. Но при очередном медосмотре в военкомате меня спросили, пойду я служить или нет (от этого зависит, будет ли врач указывать незначительные отклонения здоровья в деле). Я ответил, что пойду. В итоге я служил в теплом Севастополе (тогда он был еще украинским), посетил на корабле шесть стран, в том числе девять портов прекрасной Греции, попал в эфир федерального телеканала, повидал много прекрасного, чего бы не увидел никогда в жизни при других обстоятельствах.

Мария

Четыре года назад я шла по улице и увидела рекламу курсов испанского языка. У меня были свободные полчаса, я пошла в эту школу, поговорила с преподавателями и подумала: а почему бы не выучить испанский? Сейчас я работаю переводчиком и преподаю сама, объездила всю Испанию, слетала на Кубу, завела кучу иностранных друзей и романов. А сейчас взаимно влюблена в прекрасного южного мужчину, который ждет меня в Испании, чтобы пожениться и наконец жить вместе в стране моей мечты.

Олег

Сменил работу в МВД на работу в детском хосписе. Определенно стал счастливее.

Тимур

Решил свозить маму в Ниццу на ее день рождения, но мы опоздали на самолет. Принял спонтанное решение ехать на машине. Путешествовали целый месяц, проехали 10 тысяч километров. Получилось самое крутое путешествие в моей жизни!

Софья

Не готовясь, после утреннего кофе в кафе выйти на улицу и пойти пешком в другой город. Наблюдать, как город разжижается и становится пригородом. А потом селом. А потом лесом. А потом опять пригородом. Дойти до другого города другой версией себя.

Дмитрий

В январе прошлого года я был студентом в Финляндии и проходил неоплачиваемую практику в одной не самой приятной компании. Параллельно тогда подрабатывал доставщиком еды на велосипеде, денег было немного, и настроение было плохим месяцами. Однажды в офис этой самой компании пришел с презентацией проекта человек из небольшого образовательного стартапа. Вдруг мне в голову ни с того ни с сего пришла мысль подойти к нему и спросить, можно ли мне поработать в их компании. Пожалуй, это первый раз в жизни, когда я делал что-то столь спонтанное. При этом у меня не было никакого опыта работы, кроме развозки еды. После презентации я поймал представителя компании у выхода, когда он уже стоял в проходе, и мы договорились встретиться. С тех пор я работаю на эту компанию в прекрасном коллективе и нахожусь в отличных отношениях со своим боссом, к которому я тогда и подошел.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Алексей

Еще в феврале согласился на работу врачом в ковид-отделении. Когда начальник спросил, буду ли я работать с коронавирусом или на своей обычной работе врачом скорой помощи, я без раздумий выбрал первое. Тогда еще никто не знал как это будет, ни про какие надбавки речи не было. Оказалось, что желающих практически нет и с 21 апреля я вышел вторым врачом в отделение. Теперь нас трое, живем на работе, но это тот опыт, который был мне необходим. Отделение функционирует, смертей пока не было, хотя очень тяжелые пациенты встречаются. Надеюсь, что в наших условиях мы делаем все, что надо. Полная смена привычного образа жизни и работы позволяет понять, что для тебя действительно важно. Кроме того, оплата оказалась настолько хорошей, что я пополнил индивидуальный инвестиционный счет на этот год, руководствуясь подкастом «Медузы» про деньги, отложил на отпуск и жду не дождусь, когда же можно будет обнять жену и детей и уехать с ними куда-нибудь в горы.

Ольга

Весна-2002. Раннее субботнее утро. Стук в дверь квартиры. Лениво открываю правый глаз и встречаю на пороге подругу, которая умоляюще просит пойти с ней и сдать документы для поступления в седьмой класс одной из престижнейших школ нашей северной республики Коми. Я долго ломаюсь, но за три минуты она успевает так описать все прелести не столь прелестного будущего в нашей типичной школе неблагоприятного района, что я открываю свой левый глаз и уже бегу сдавать документы вместе с ней. Это был последний день сдачи, мы успели за два часа до закрытия сроков. Мы успешно сдали экзамены и прошли отбор. Это были лучшие пять лет моей юности, которые вырастили во мне тягу к упорству и знаниям. Сейчас я живу в Калифорнии и считаю то утро субботы переломным моментом жизни.

Владислав

В свое время окончил медицинский вуз, работал врачом. В какой-то момент понял, что обязан попытаться реализовать то, что так давно хотел. Выучился на пилота, сейчас работаю в одной из крупнейших авиакомпаний России, рулю по небу на Airbus 320, о своем решении не жалею. Не могу сказать, что это было суперспонтанное решение, но оно дало осознание того, что менять что-то в жизни, даже кардинально, совсем не страшно, тем более когда ты действительно этого хочешь!

Алексей

Мое спонтанное решение было принято вечером, когда я возвращался с работы. Я был несчастлив в браке, и идя после работы по улице, я смотрел на молодых людей, которые вели себя радостно и непринужденно, на их лицах сияли искренние улыбки счастья и гармонии с миром. И я подумал: «Черт возьми, ведь и мне бы быть впору таким свободным, а не ходить с понурой головой! Ведь я еще довольно молод и у меня все впереди!» Придя домой, я заявил супруге (теперь бывшей), что завтра иду писать заявление на развод, и этим же вечером я собрал свои вещи и навсегда ушел. Это было семь лет тому назад, и знаете, я до сих пор рад этому спонтанному решению.

Katarina

Как многие другие, жила и работала в центре IT-индустрии — Кремниевой долине, счастлива не была ни дня. После ночи раздумий решила бросить все и уехать на другой конец страны. Нашла моментально работу все так же в IT, жизнь стала более доступной, люди вокруг стали менее лицемерны и более расслабленны. Перемены произошли по всем фронтам: новая работа, я вышла замуж, ребенок на подходе, скоро будем покупать дом. Что может быть лучше?

Ольга

После сдачи госэкзаменов и защиты диплома пришло время определяться с дальнейшей жизнью. Не было желания возвращаться в родной провинциальный городок, не было работы, и даже место в общежитии нужно было срочно освободить. Сижу в неопределенности, раздумьях и слезах. Тут приходит мой парень из соседнего общежития: «Чего долго думать — переезжай ко мне, я в аспирантуру поступаю, за мной комнату оставят!» Свои вещи я сбрасывала прямо с балкона шестого этажа. А он внизу ловил. Через год поженились. Вместе уже 22 года. Трое детей. До сих пор безумно любим друг друга!

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