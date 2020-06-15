Секрет счастья: нужны простые спонтанные решения. Расскажите нам о них! Вы стали счастливее?

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Люди, принимающие спонтанные решения, оказались счастливее тех, кто тщательно обдумывает свои поступки. К такому выводу пришли исследователи международной маркетинговой компании OnePoll, опросившие две тысячи человек в США. Оказалось, что те, кто описал себя как спонтанного человека, на 40% чаще называли себя счастливыми.

Большинство участников опроса (72%) признались, что чувствуют себя счастливее после принятия спонтанного решения. В список внезапных решений вошли:

покупка билетов на самолет в последний момент,

резкая смена профессии,

переезд в другую страну,

решение взять питомца из приюта,

и даже развод.

При этом участники исследования отметили, что счастливее их делают не только серьезные решения, определяющие жизнь, но и повседневные, например, где сегодня купить кофе, пойти ли на обед в новое место, стоит ли вздремнуть днем.

Выяснилось, что средний житель США принимает 6709 спонтанных решений в год.