Секрет счастья: нужны простые спонтанные решения. Расскажите нам о них! Вы стали счастливее?
Люди, принимающие спонтанные решения, оказались счастливее тех, кто тщательно обдумывает свои поступки. К такому выводу пришли исследователи международной маркетинговой компании OnePoll, опросившие две тысячи человек в США. Оказалось, что те, кто описал себя как спонтанного человека, на 40% чаще называли себя счастливыми.
Большинство участников опроса (72%) признались, что чувствуют себя счастливее после принятия спонтанного решения. В список внезапных решений вошли:
- покупка билетов на самолет в последний момент,
- резкая смена профессии,
- переезд в другую страну,
- решение взять питомца из приюта,
- и даже развод.
При этом участники исследования отметили, что счастливее их делают не только серьезные решения, определяющие жизнь, но и повседневные, например, где сегодня купить кофе, пойти ли на обед в новое место, стоит ли вздремнуть днем.
Выяснилось, что средний житель США принимает 6709 спонтанных решений в год.