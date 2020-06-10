Хорошая новость: Олега Газманова не беспокоят суставы. Плохая новость: это мы узнали из-за того, что певец перепутал «Медузу» с сайтом мошенников И теперь хочет нас запретить 😔
Российский певец Олег Газманов пообещал обратиться в правоохранительные органы из-за публикации, якобы размещенной на «Медузе». Музыкант записал семиминутное видеообращение для инстаграма, в котором призвал «не вестись на фейк». Из его рассказа стало ясно, что он сам повелся на фейк про «Медузу».
Речь идет о статье на мошенническом сайте вот с таким заголовком: «Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье! Лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России!» Это интервью с самим Газмановым (естественно, ненастоящее), в котором тот якобы жалуется на проблемы с суставами. К слову, на этом же сайте есть и другая статья: «Почему российские пенсионеры никогда не смогут вернуть потенцию? А в Германии возрастное ослабление потенции легко лечится!».
Сайт и статья при этом действительно стилизованы под старый дизайн «Медузы». Вот только в рубрикаторе фейковой «Медузы» нет подкастов и шапито, а под статьей еще и отображаются комментарии пользователей. Да и чаты мы давно убрали. Что за неточности!
Певца особенно возмутило то, что в интервью фейковый Газманов жалуется на здоровье: «Друзья, я могу сейчас вам сто раз присесть примерно, да? Я для своего возраста, а мне 68 лет, прекрасно сохранился, я считаю». Музыкант подчеркнул, что суставы у него ни разу в жизни не болели, интервью «Медузе» он никогда не давал, а в соседней больнице, куда он ходит, вообще все прекрасно.
«За это нужно судить, — заявил Газманов. — Я хочу обратиться к правоохранительным органам. Ну когда вы будете реально защищать наше население от мошенников? Не все такие люди, которые могут дотошно докопаться, что это не моя статья».
В конце видео Газманов предложил запретить «Медузу» на территории России: «Вот это издание „Медуза“, да? Ну сколько можно терпеть вот это на нашей российской территории? Я точно не знаю, но, по-моему, оно вообще из-за границы вещает. Ну оградите наше население от этого ужаса, друзья мои». После этого певец еще раз попросил правоохранительные органы «защитить [россиян] от этого дерьма». В комментариях Газманов уточнил, что уже ищет «юриста толкового».
Вот что пишут в комментариях у Газманова
- «Господи! Вы говорите про страну, но при этом используете иностранные слова! Нет в русском языке слова „фейк“!!! При всем уважении к вам, у нас красивый язык! Ваши песни замечательные, но зачем вы берете этот словесный мусор?»
- «Благодарю за комментарий, уважаемый и любимый наш земляк, Олег! Никогда не верим в такую чушь, и желтая пресса нас не завлекает! Здоровья Вам еще крепче, любви еще больше и процветания Вам и Вашей семье бесконечного! Любим, уважаем, гордимся, что Вы наш земляк, такой талантище!🙏💕👍»
- «Этой „Медузе“ давно никто не верит»
- «Скажите, пожалуйста, когда вы выложите концерт „65 лет“, прям жду не дождусь»
Так как все же убедиться, что вы читаете настоящую «Медузу»?
Подобные мошеннические сайты, представляющиеся популярными изданиями, встречаются довольно часто. И Газманов — не единственный, кто не смог отличить фейковую «Медузу» от настоящей. Поэтому мы составили краткую инструкцию для тех, кто «не может дотошно докопаться» и понять, что это не статья «Медузы».
Коротко: посмотрите на адресную строку. Убедитесь, что вы находитесь на сайте meduza.io. То, что на странице дизайн «Медузы», не гарантирует, что ее не создали мошенники.
Теперь подробнее:
- Загляните в адресную строку своего браузера (чаще всего она расположена в верхней части окна). Это лучший способ удостовериться, что вы не на фейковом сайте
- В адресной строке будет какой-то набор символов: либо короткий, например «https://meduza.io/», либо длинный. Нам важен домен верхнего уровня — та часть, которая начинается с точки и заканчивается косой чертой. У «Медузы» это .io, у многих сайтов в России — .ru
- Теперь посмотрите, какое слово стоит непосредственно перед доменом верхнего уровня. Там должно стоять meduza: вместе получится meduza.io
- Обратите внимание, что мошенники могут попытаться замаскировать адрес своего сайта под известный вам сайт. Например, сделать такой домен: meduzaio.example.com/. Или meduza-io-example.com/. Поэтому очень важно сначала определить доменное имя верхнего уровня и затем смотреть, какое слово стоит непосредственно рядом с ним. Имейте в виду: слова в адресе разделяются точкой, но не разделяются дефисами. Поэтому адрес dev-meduza.io не будет иметь отношения к «Медузе», а dev.meduza.io — будет.
- Еще мошенники могут попытаться вставить «Медузу» куда-то после домена верхнего уровня. Например вот так: eto-ne-obman.com/site/meduza/io. Это тоже не «Медуза».
- Если вы перешли на «Медузу» с телефона, у вас в адресной строке может отобразиться такой адрес: google.com/amp/s/meduza.io/ . Или такой: yandex.ru/turbo/s/meduza.io/ . Это нормально, Google и «Яндекс» хранят на своих серверах «легкие» версии некоторых страниц и показывают их пользователям мобильных устройств.
- Имейте в виду: адрес — единственный надежный способ определить, что вы попали на поддельный сайт. Нажимать по ссылкам и кнопкам на самой странице бессмысленно (и даже опасно): какой контент отобразится по клику, решают сами мошенники. Они даже могут сделать так, чтобы часть ссылок вела на настоящую «Медузу» — но это не сделает их страницу с фейковой рекламой настоящей.