Хорошая новость: Олега Газманова не беспокоят суставы. Плохая новость: это мы узнали из-за того, что певец перепутал «Медузу» с сайтом мошенников И теперь хочет нас запретить 😔

Российский певец Олег Газманов пообещал обратиться в правоохранительные органы из-за публикации, якобы размещенной на «Медузе». Музыкант записал семиминутное видеообращение для инстаграма, в котором призвал «не вестись на фейк». Из его рассказа стало ясно, что он сам повелся на фейк про «Медузу».

Речь идет о статье на мошенническом сайте вот с таким заголовком: «Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье! Лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России!» Это интервью с самим Газмановым (естественно, ненастоящее), в котором тот якобы жалуется на проблемы с суставами. К слову, на этом же сайте есть и другая статья: «Почему российские пенсионеры никогда не смогут вернуть потенцию? А в Германии возрастное ослабление потенции легко лечится!».

Сайт и статья при этом действительно стилизованы под старый дизайн «Медузы». Вот только в рубрикаторе фейковой «Медузы» нет подкастов и шапито, а под статьей еще и отображаются комментарии пользователей. Да и чаты мы давно убрали. Что за неточности!

Скриншот фейковой «Медузы»

Певца особенно возмутило то, что в интервью фейковый Газманов жалуется на здоровье: «Друзья, я могу сейчас вам сто раз присесть примерно, да? Я для своего возраста, а мне 68 лет, прекрасно сохранился, я считаю». Музыкант подчеркнул, что суставы у него ни разу в жизни не болели, интервью «Медузе» он никогда не давал, а в соседней больнице, куда он ходит, вообще все прекрасно.

«За это нужно судить, — заявил Газманов. — Я хочу обратиться к правоохранительным органам. Ну когда вы будете реально защищать наше население от мошенников? Не все такие люди, которые могут дотошно докопаться, что это не моя статья».

В конце видео Газманов предложил запретить «Медузу» на территории России: «Вот это издание „Медуза“, да? Ну сколько можно терпеть вот это на нашей российской территории? Я точно не знаю, но, по-моему, оно вообще из-за границы вещает. Ну оградите наше население от этого ужаса, друзья мои». После этого певец еще раз попросил правоохранительные органы «защитить [россиян] от этого дерьма». В комментариях Газманов уточнил, что уже ищет «юриста толкового».

Вот что пишут в комментариях у Газманова

«Господи! Вы говорите про страну, но при этом используете иностранные слова! Нет в русском языке слова „фейк“!!! При всем уважении к вам, у нас красивый язык! Ваши песни замечательные, но зачем вы берете этот словесный мусор?»

«Благодарю за комментарий, уважаемый и любимый наш земляк, Олег! Никогда не верим в такую чушь, и желтая пресса нас не завлекает! Здоровья Вам еще крепче, любви еще больше и процветания Вам и Вашей семье бесконечного! Любим, уважаем, гордимся, что Вы наш земляк, такой талантище!🙏💕👍»

«Этой „Медузе“ давно никто не верит»

«Скажите, пожалуйста, когда вы выложите концерт „65 лет“, прям жду не дождусь»

Так как все же убедиться, что вы читаете настоящую «Медузу»?

Подобные мошеннические сайты, представляющиеся популярными изданиями, встречаются довольно часто. И Газманов — не единственный, кто не смог отличить фейковую «Медузу» от настоящей. Поэтому мы составили краткую инструкцию для тех, кто «не может дотошно докопаться» и понять, что это не статья «Медузы».

Коротко: посмотрите на адресную строку. Убедитесь, что вы находитесь на сайте meduza.io. То, что на странице дизайн «Медузы», не гарантирует, что ее не создали мошенники.

Теперь подробнее:

Загляните в адресную строку своего браузера (чаще всего она расположена в верхней части окна). Это лучший способ удостовериться, что вы не на фейковом сайте В адресной строке будет какой-то набор символов: либо короткий, например «https://meduza.io/», либо длинный. Нам важен домен верхнего уровня — та часть, которая начинается с точки и заканчивается косой чертой. У «Медузы» это .io, у многих сайтов в России — .ru Теперь посмотрите, какое слово стоит непосредственно перед доменом верхнего уровня. Там должно стоять meduza: вместе получится meduza.io Обратите внимание, что мошенники могут попытаться замаскировать адрес своего сайта под известный вам сайт. Например, сделать такой домен: meduzaio.example.com/. Или meduza-io-example.com/. Поэтому очень важно сначала определить доменное имя верхнего уровня и затем смотреть, какое слово стоит непосредственно рядом с ним. Имейте в виду: слова в адресе разделяются точкой, но не разделяются дефисами. Поэтому адрес dev-meduza.io не будет иметь отношения к «Медузе», а dev.meduza.io — будет. Еще мошенники могут попытаться вставить «Медузу» куда-то после домена верхнего уровня. Например вот так: eto-ne-obman.com/site/meduza/io. Это тоже не «Медуза». Если вы перешли на «Медузу» с телефона, у вас в адресной строке может отобразиться такой адрес: google.com/amp/s/meduza.io/ . Или такой: yandex.ru/turbo/s/meduza.io/ . Это нормально, Google и «Яндекс» хранят на своих серверах «легкие» версии некоторых страниц и показывают их пользователям мобильных устройств. Имейте в виду: адрес — единственный надежный способ определить, что вы попали на поддельный сайт. Нажимать по ссылкам и кнопкам на самой странице бессмысленно (и даже опасно): какой контент отобразится по клику, решают сами мошенники. Они даже могут сделать так, чтобы часть ссылок вела на настоящую «Медузу» — но это не сделает их страницу с фейковой рекламой настоящей.

Максим Иванов и Султан Сулейманов (точно не мошенники)