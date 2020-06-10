11-летний мальчик по имени Рэй не мог позволить себе нормальный микрофон и тем более аренду студии. Поэтому записывал рэп дома, примотав телефон шнуром к двухъярусной кровати. Об этом из твиттера узнали популярные музыканты и бренды — и решили обеспечить мальчика всем необходимым.

Началось все с одного твита с фотографией домашней студии Рэя. Автор поста понятия не имел, кто изображен на снимке.

Продюсер Kenny Beats увидел снимок Рэя и задался целью отыскать юного рэпера и помочь ему. К Kenny Beats присоединились и другие музыканты, в их числе рэпер Guapdad 4000, продюсер электронной музыки Sullivan King, а также Финнеас ОʼКоннелл — брат и продюсер Билли Айлиш.

После их твитов Рэя довольно быстро нашли. Оказалось, у мальчика есть ютьюб-канал, куда он выкладывает свои песни. Помимо этого он записывает видеоблоги. Из них можно узнать, что Рэй всегда мечтал быть рэпером, и что снимок, сделавший его знаменитым, выложила в соцсети мама.

Один из блогов Рэя Ray 3

Продюсер Kenny Beats позвонил Рэю через видеочат в инстаграме, поболтал с ним и попросил контакты мамы, чтобы он мог отправить ей посылку со всем необходимым. И отправил!

По словам мальчика, посылку от продюсера он пока не получил, зато количество подписчиков на его канале все растет и растет. Сейчас их уже почти 10 тысяч, а в комментариях его все хвалят. Рэй пообещал непременно добиться успеха и заявил, что не расстроится, если кто-то вдруг решит поругать его творчество.

Похоже, его песни нравятся не только подписчикам. 11-летним рэпером уже заинтересовались представители бренда наушников Beats — им тоже захотелось поддержать Рэя. Так что, кажется, у него действительно все получится!