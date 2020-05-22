Американец запустил ютьюб-канал для тех, кто растет без отца: учит бриться, менять шины и завязывать галстук. Сам он тоже рос без отца 💔

Американец Роберт Кенни 1 апреля запустил ютьюб-канал «Dad, how do I?» («Пап, а как?»). Это канал для тех, кто рос или растет без отца. Ведущий выкладывает видеоинструкции и учит бриться, гладить, завязывать галстук, чинить туалет и менять шины. То есть отвечает на вопросы, с которыми, как кажется Кенни, обычно идут к отцу.

Как завязывать галстук Dad, how do I?

В мае на канал «Dad, how do I?» обратили внимание в твиттере и на Reddit. Твит с историей Кенни за несколько дней набрал почти 600 тысяч ретвитов, а пост на Reddit — около 90 тысяч голосов (это очень много). После этого его канал вырос практически с нуля до 1,6 миллиона подписчиков.

Кенни сам рос без отца. Брак его родителей распался, когда он был еще совсем ребенком. Мать пила, а отец в 14 лет заявил, что больше не хочет заниматься детьми. Так Кенни научился самостоятельности. Отца он все-таки простил, но сильно позже, когда тому исполнилось 80 лет.

Как правильно бриться Dad, how do I?

Ютьюбер признался, что у него никогда не было цели стать богатым. Он просто хотел не повторять ошибки родителей — и пытался осчастливить своих детей, Кайла и Кристиану. Кенни думает, что с этим все получилось.

На карантине у него наконец-то нашлось время на создание ютьюб-канала. Ему давно хотелось передать свои знания следующему поколению и заодно помочь тем, кто, как и он, растет в неполных семьях. Так и появился канал «Dad, how do I?».

Как повесить полку Dad, how do I?

Популярность стала для него большей неожиданностью. Он записал видео с благодарностями и предупредил, что из-за всех этих новостей не успел снять новую инструкцию.

В дальнейших планах у Кенни выпускать ролики о различных инструментах. Выходить они будут на его канале по вторникам.