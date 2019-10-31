игры

У вас родился ребенок. Попробуйте продержаться первый год Симулятор от ведущих подкаста «Сперва роди»

Каждый вторник на «Медузе» выходит подкаст «Сперва роди», где трое отцов по-честному обсуждают детей — и как они с ними уживаются. Судя по отзывам, подкаст слушают далеко не только родители, но и те, у кого детей еще нет. Ведущие, основываясь на своем опыте, решили поставить вас на свое место и выбрали несколько ситуаций, в которых оказывались от рождения до первого дня рождения. Попробуйте выдержать все испытания и сохранить хорошее расположение духа у себя и ребенка. Помните, что, как и в жизни, правильных ответов в этой игре нет, а все события наступают с определенной вероятностью — иногда ваш ребенок засыпает от колыбельной, а иногда нет. С этим можно только смириться.

Начать игру

Иллюстрации: Вера Раскина