Вьетнамец нашел применение корпусам старых айфонов — он просто сделал из них забор у своего дома! На ролик с забором обратил внимание техноблогер Бен Гескин. По его словам, корпусы айфонов — настоящие, а не стикеры, как многие могли подумать. Просто автор ролика работает в сервисном центре. Отсюда и столько ненужных корпусов (в основном от айфонов шестой и седьмой серии). Неизвестно, сколько корпусов ушло на такой забор, но точно не меньше сотни.











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