Дизайнер из Сан-Франциско разбросал по городу стикеры с наушниками Apple. Это очень, очень жестокий розыгрыш 😡

Арт-директор из Сан-Франциско Пабло Роша известен своими жестокими розыгрышами. Это по его вине в июне 2019-го инстаграм Burger King заполонили нарисованные пенисы. Он же в марте 2016 года развешивал плакаты со странными фотографиями, которые якобы были сняты на шестой айфон (пародия на реальную рекламу Apple).

Но розыгрыш, который Роша провернул в этом ноябре, может быть самым жестоким из всех. Дизайнер распечатал стикеры с изображением беспроводных наушников Apple AirPods — и разбросал их на улицах по всему Сан-Франциско. Отчет о проделанной работе Роша опубликовал в своем инстаграме.

Издалека стикер и правда трудно отличить от настоящих AirPods. Многие прохожие наверняка купились на издевательства Роша и нагнулись, чтобы подобрать «наушник».

В комментариях под постом пользователи поражаются коварству дизайнера. Арт-директора называют злым гением и королем розыгрышей. Хорошо еще, что Роша разбрасывал старую модель AirPods. С новой было бы еще обиднее!