Московский поэт Илья Мазо выпустил клип, в котором ничего не происходит. Для этого пришлось написать сложный музыкальный алгоритм

Московский поэт Илья Мазо выпустил 48-секундный клип на песню «Светомузыка». На первый взгляд в видео ничего не происходит — просто гирлянда из флажков колышется на ветру, время от времени мигает свет. А сзади стоит статуя балерины. В ходе клипа статуя постепенно воспаряет все выше и выше.

Илья Мазо

И в чем смысл?

Режиссер клипа, разработчик Роман Чумак из технологической компании Phygitalism, написал специальный алгоритм, реагирующий на звучание песни. Направление ветра в клипе, которое можно определить по гирлянде, зависит от частоты, амплитуды и других музыкальных характеристик звучащего фрагмента. От этого же зависит мигание света.

«Сцена живет сама по себе, это не анимация на музыку — [алгоритм] реагирует на песню, — поясняет Илья Мазо. — Если бы там была другая музыка, то сцена выглядела бы иначе. В отличие от эквалайзера, который учитывает только составляющую музыки, алгоритм Романа работает не только со звуковой составляющей, но и с музыкальной. Система понимает аккорды, интервалы и прочее».

Клип на «Светомузыку» — часть экспериментального арт-проекта Ильи Мазо. В него входят книга стихов, короткометражный фильм, спектакль, музыкальный альбом и видеоигра о жизни в многоэтажном доме, в которой нужно тосковать и жарить яичницу.