Рэперы Run The Jewels опять выпустили новый альбом раньше срока. И опять бесплатно

Рэп-дуэт Run The Jewels выпустил свой четвертый альбом «Run the Jewels 4» на два дня раньше намеченного срока.

Одна из главных американских рэп-групп на сегодняшний день собиралась выпустить новый альбом 5 июня, но решила не ждать из-за «чуши, кишащей в мире», сказано в заявлении дуэта.

Как и в случае с третьим альбомом Run The Jewels, вышедшем в 2016 году, новая пластинка доступна бесплатно на сайте группы. Также альбом есть на всех стриминговых платформах.

В апреле участники Run The Jewels представили клип на песню «Ooh LA LA», которая вошла в новый альбом.

Run The Jewels «Ooh LA LA» feat. Greg Nice & DJ Premier (Official Music Video) RunTheJewels