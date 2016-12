Группа Run The Jewels выпустила новый альбом раньше времени. И бесплатно

Рэп-дуэт Run The Jewels выпустил свой третий альбом «RTJ3» — на три недели раньше, чем ожидалось. Досрочный выход альбома пришелся на Рождество, поэтому рэперы представили его как «гребаное рождественское чудо».

В записи некоторых песен для «RTJ3» участвовали саксофонист и композитор Камаси Вашингтон, рэперы Дэнни Браун и Трина, а также вокалист Rage Against of the Machine Зак де ла Роча.

К выходу альбома Run The Jewels снялись в скетче, в котором сотрудники PR-компании предлагают им разные (безумные) способы громко анонсировать выход пластинки. Все эти варианты дуэту пришлось отклонить.

RTJ Visits Portlandia | Did Christmas Come Early? RunTheJewels

«RTJ3» можно послушать бесплатно на YouTube, а также скачать на официальном сайте группы (для этого нужно указать свою электронную почту).

Альбом также доступен в Spotify и iTunes.