Группа Run The Jewels выпустила новый альбом раньше времени. И бесплатно
Рэп-дуэт Run The Jewels выпустил свой третий альбом «RTJ3» — на три недели раньше, чем ожидалось. Досрочный выход альбома пришелся на Рождество, поэтому рэперы представили его как «гребаное рождественское чудо».
IT’S A CHRISTMAS F***ING MIRACLE 👉👊 #RTJ3 https://t.co/24MDSPb1bT pic.twitter.com/DV8Xaw7r7k— Run The Jewels (@runjewels) December 25, 2016
В записи некоторых песен для «RTJ3» участвовали саксофонист и композитор Камаси Вашингтон, рэперы Дэнни Браун и Трина, а также вокалист Rage Against of the Machine Зак де ла Роча.
К выходу альбома Run The Jewels снялись в скетче, в котором сотрудники PR-компании предлагают им разные (безумные) способы громко анонсировать выход пластинки. Все эти варианты дуэту пришлось отклонить.
«RTJ3» можно послушать бесплатно на YouTube, а также скачать на официальном сайте группы (для этого нужно указать свою электронную почту).
Альбом также доступен в Spotify и iTunes.