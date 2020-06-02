В Татарстане руководитель инвестиционного агентства пришла на встречу в костюме с изображением 100-долларовых купюр 

Руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина провела встречу с депутатом Госдумы Равилем Хуснулиным. На встрече обсуждалось развитие инвестиционной деятельности Татарстана и энергосервисный контракт. Видимо, чтобы подчеркнуть свой серьезный подход, Минуллина пришла в блузке с изображением стодолларовых купюр. Вот в такой.

Это уже не первый раз, когда Минуллина попадает в новости из-за своих нарядов. Ранее она надела защитную маску с логотипом агентства на заседание инвестиционного совета республики.